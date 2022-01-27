Майже тисяча порушень: поліцейські "фантоми" зловили перших водіїв [ Редактировать ]
Майже тисяча порушень: поліцейські "фантоми" уже зловили перших водіїв. Третій день вулиці Києва патрулюють автівки без розпізнавальних знаків. Вони автоматично фіксують перевищення швидкості водіями. Як це працює - бачила Лариса Золотарюк.
Традиційних проблискових маячків на даху цих автівок немає. Тож їх неможливо вирізнити у загальному потоці транспорту на дорозі. Це - так звані поліцейські автомобілі-фантоми. У США вони з'явилися ще півсторіччя тому. В Україні - тільки тепер.
Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:
Це той спосіб, так би мовити, метод вимірювання, який не є новим взагалі у світі. Але ми його запускаємо от зараз, нарешті. Тому що потрібно було пройти дуже багато і сертифікаційних, метрологічних процедур.
Головною відмінністю цієї системи від звичних для наших водіїв пристроїв - є те, що фіксуватимуть порушення під час руху без попередження.
Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:
При чому сама техніка дозволяє робити це, тобто, зняття швидкісного режиму, визначення швидкісного режиму транспортних засобів, які рухаються і на зустріч автомобілю-фантому, і в тому ж самому напрямку, що й автомобіль-фантом.
В автомобілі встановлені чотири камери. Одна з них - знімає салон. Вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем і зад автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам.
Крім фіксації порушення швидкості, комплекси зможуть автоматично перевіряти машини в пошукових реєстрах. Зокрема, номерні знаки-двійники, що перебувають у розшуку поліції та Державної виконавчої служби.
Також відображатимуться у радарній сітці: номерний знак, швидкість з якою він їхав, обмеження швидкості й перевищення, на скільки кілометрів він виїхав.
Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:
Там, де ми будемо бачити, що це дійсно могло призвести до суттєвих наслідків або створило якусь аварійну ситуацію, то тоді інспектори, які саме рухаються в автомобілі-фантомі, зможуть вжити заходів і зупинити таку автівку. І притягнути до відповідальності за загальними правилами.
Поки що таких фантомів лише чотири. Вони патрулюватимуть столичні автошляхи. До кінця року заплановано купити ще тридцять таких автомобілів.
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Традиційних проблискових маячків на даху цих автівок немає. Тож їх неможливо вирізнити у загальному потоці транспорту на дорозі. Це - так звані поліцейські автомобілі-фантоми.
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