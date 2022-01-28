В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения СМИ о том, что во время вчерашнего разговора с президентом США Джо Байденом якобы возникли некоторые разногласия. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Зеленского для представителей иностранных СМИ.

Так, по его словам, между ними нет недоразумений.

Когда говорят, что у нас есть недоразумение, то у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США.

Напомним, тчо ранее CNN со ссылкой на анонимного украинского топ-чиновника сообщило, что вчерашний телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел не очень хорошо якобы из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Якобы американский президент предупредил, что вторжение является практически неизбежным с наступлением холодов.

В то же время представительница Совета небезопасности США Эмили Хорн опровергла эти сведения, заявив, что анонимный источник слил ложь для CNN.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию.

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