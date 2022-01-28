В Запорожской области, в городе Бердянск, в гараже воинской части военнослужащего-контрактника нашли повешенным. В полиции не исключают самоубийство. Об этом сообщает "Мелитопольские ведомости".

По предварительным данным, военный покончил с собой. Полиция ведет расследование происшествия.

Мужчина ничего не сообщил сослуживцам и ранее не давал поводов для беспокойства за свое психическое состояние. Возле тела и среди вещей погибшего предсмертной записки не оказалось.

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Сослуживцы погибшего военного рассказали, мужчина не был склонен к депрессии, не проявлял желания покончить с собой. По их словам, контрактник недавно вернулся из отпуска.

Военная прокуратура расследует гибель военнослужащего по ч. 1. ст. 115 (убийство) с пометкой "самоубийство" УК Украины.

Напомним, что 3 августа в Киеве в лесополосе нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

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