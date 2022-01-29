60 діб арешту без права внесення застави. Вчора пізно ввечері суд визначився із запобіжним заходом для Артемія Рябчука. Армієць-строковик, нагадаю,- розстріляв десятьох людей. За життя п'ятьох з них борються медики. П'ятеро - померли на місці.

Сьогодні у Дніпрі попрощалися із загиблими. Вшанувати пам'ять прийшли сотні людей і наша Олена Мендалюк.

Біля будинку культури "Машинобудівників" військові вишикувались коридором, у кожного в руках - гвоздики, поруч оркестр.

Тут прощатимуться із загиблими на "Південмаші".

Жертвами стрільця стали четверо військових. Від рук товариша по службі загинув старший лейтенант Олександр Буганов. Йому було 34. Брав участь в ООС, пройшов Іловайський котел, побував у полоні, після звільнення вступив до лав Нацгвардії. У військовій частині 3021 проходив службу на посаді офіцера відділення роботи із особовим складом.

Максим, колишній військовослужбовець Національної гвардії України:

Я с ним служил в одной роте и даже с ним заступал на один караул. Это был очень хороший человек и поверьте, он никогда не мог сделать никому ничего плохого. У него осталось двое детей, у него недавно родился ребенок, девочка. Мне даже очень тяжело говорить, поверьте. Это был офицер с большой буквы. Таких людей единицы.

27 січня зупинилося серце і старшого солдата Артема Левківського. Йому був 21 рік. На військову строкову службу до Національної гвардії України його призвали торік, у листопаді. У військовій частині він був кінологом. Жертвами стрільця став також молодший сержант Олександр Драган і старший солдат Леонід Черняк. Він наймолодший серед загиблих. У червні хлопцю мало виповнитися 20 років. Від кулі вбивці загинула і цивільна - Віра Лебединець. У день трагедії вона чергувала на КПП.

Володимир Сербін, заступник гендиректора з безпеки та зовнішніх зв'язків "ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова":

Она поступила как настоящий боец. Он не проник через ее пост. У нее был ключ, она его не отдала. Что там было - неизвестно, камер видео наблюдения там нет. Да, видно, что была борьба, и в результате он ее застрелил.

Родичка загиблої Віри Лебединець:

13 лет проработала на заводе. Отстояла. Грудью защетила вот эту ситуацию. Единственная женщина лягла на линию вместе с солдатами. И она препятствовала, чтобы не вышел через центральный вход завода. Хорошей и матерью была, и сестрой, и дочкой, и вообще отличным человеком.

Біля трун загиблих - родичі. Усю церемонію прощання вони не можуть стримати сльози.

Провести в останню путь жертв розстрілу прийшли сотні людей. На церемонії прощання і міністр внутрішній справ Денис Монастирський, очільники міста та області.

Троє військових - з Херсонщини, ще один строковик - старший лейтенант Олександр Буганов - жив з родиною у Дніпрі. Місцева і Віра Лебединець. У неї залишилася 11-річна донька.

Сергій Войт, гендиректор "ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова":

Помощь семье будет. Мы еще не определились сколько, но помощь будет и дочке, и семье. Всем будет.

Поховали загиблих у містах, де вони жили. А в Дніпрі - другий день жалоби.