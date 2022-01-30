COVID-19 в Україні: ковідні лікарні заповнені лише на третину [ Редактировать ]
"Омікрон" продовжує свій наступ. Цього тижня ковід встановив одразу три антирекорди. В Україні - різкий сплеск. У п'ятницю - понад 37 тисяч інфікованих. І в МОЗі кажуть: далі - буде більше. І вже в середині лютого - прогнозують до 60 тисяч хворих на добу. Але всеукраїнського локдауну вводити не планують. Бо в уряді кажуть: на відміну від "Дельти", новий штам, "Омікрон", хоч і заразніший, але менш агресивний. Тож хоч недужих більше, госпіталізацій - менше. Зараз ковідні лікарні заповнені лише на третину.
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