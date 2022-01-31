На понедельник, 31 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,78 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после достижения максимума с февраля 2015 года.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,7839 гривен за 1 доллар (-0,2040 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,9879 гривен за 1 доллар.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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