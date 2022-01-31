За минувшие сутки, 30 января, в Украине прививки от коронавируса получили 20 983 человека. Из которых почти треть прошли ревакцинацию. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки

За 30 января в Украине 20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу - 7 653 человека, дополнительную дозу - 98 человек, а бустерную - 6 708.

Всего в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 324 675 человек. Из них получили первую дозу - 15 324 673 человека, получили две дозы - 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу - 16 695 человек, а бустерную - 339 726. Всего в стране проведено 30 300 581 прививки.

Читайте также, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса сохранила 18 тысяч жизней. Ляшко призвал "усилить свою защиту бустерной дозой, если пришло время" и заверил, что в Украине достаточное количество вакцин.

Кроме того, в Украине почти 97% работников сферы образования получили прививки от коронавирусной инфекции. Лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Харьковская область - 97,7%. Полтавская - 97,6%. Луганская - 96,8%. Днепропетровская - 96,6%.

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