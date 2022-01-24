Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла более чем на 41%/ фото: Getty Images

В столице Украины наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, рост заболеваемости зафиксирован на уровне 41,8%. Детей заболели - 6599 (рост на 34,8%), взрослых - 10292 человека (рост на 46,7%).

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 41,8% по сравнению с предыдущей неделей, это произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 6599 (рост на 34,8%), взрослых - 10292 человека (рост на 46,7%). В структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на прошлой неделе - 41,1%. Из них 55,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрирован 3661 случай среди школьников.

Отмечается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28,6%. Всего зарегистрировано 16 891 больного гриппом и ОРВИ (в частности, и COVID-19), говорится в сообщении.

Читайте также, Центр общественного здоровья Украины фиксирует рост заболеваемости гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых - дети в возрасте до 17 лет.

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