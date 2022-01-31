Кровавый расстрел в Днепре: у Рябчука собирается группа соратников [ Редактировать ]
У солдата Артемия Рябчука, причастного к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", появилась целая группа сторонников. Об этом сообщается в социальных сетях.
В Facebook к сообществу присоединилось уже 3 тысячи человек, которые собирают помощь матери стрелка на платного адвоката, деньги на передачки солдату в СИЗО.
Многие рассказывают свои истории об армейском произволе, а некоторые и вовсе предложили создать петицию об отмене пожизненного срока.
Есть и те, кто пишет, что хотел бы себе такого сына.
Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.
Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.
Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 28 января, в ходе заседания суда нацгвардеец Артемий Рябчук, причастный к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", признал свою вину и извинился
В пятницу, 28 января, по делу о расстреле в Днепре проводятся обыски в воинской части
Директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии здоровья самой тяжелой пациентки, которая пострадала во время стрельбы на заводе "Южмаш"
Генеральный директор Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пострадавших
В четверг, 27 января, в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал