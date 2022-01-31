У солдата Артемия Рябчука, причастного к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", появилась целая группа сторонников. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Facebook к сообществу присоединилось уже 3 тысячи человек, которые собирают помощь матери стрелка на платного адвоката, деньги на передачки солдату в СИЗО.

Многие рассказывают свои истории об армейском произволе, а некоторые и вовсе предложили создать петицию об отмене пожизненного срока.

Есть и те, кто пишет, что хотел бы себе такого сына.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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