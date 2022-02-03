Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины. Ему заявили "решительный протест из-за пересечения границы беспилотником". Об этом сообщается на сайте МИД страны.

По заявлению в МИД, данными недружественными шагами Украина "намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу".

3 февраля в МИД был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси.

Как сообщили в Беларуси, упомянутый украинский БЛА якобы 24 января незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве страны и "впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил".

На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский.

Читайте также, в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о том, что украинский вертолет нарушил государственную границу Республики Беларусь. Украинские пилоты не нарушали воздушное пространство соседней страны и такой ситуации в ГПСУ не было зафиксировано.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины отрицают информацию о том, что украинский военный вертолет нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. В рамках усиления границы и проведения пограничной операции Полесье для мониторинга границы активно используется как авиация.

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