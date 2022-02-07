Зарплата лікарів - мінімум 20 тисяч гривень, а медсестер - 13. Такий рецепт порятунку медичної системи ще 2020 року виписала українська влада. Підвищені оклади у медиків мають бути вже з початку цього року, бо ці суми - навіть у держбюджеті прописані. Але... на практиці їх немає. Чому? Про це далі.

З черговою хвилею Ковіду бригади черкаської станції екстреної допомоги заїжджають на базу лише, щоб поповнити запаси ліків. Через інтенсивну роботу, сліди від респіратора у фельдшера на обличчі Руслана Береговенка...

Не сходять, да - 12 годин не знімаємо.

На "швидкій" Руслан працює майже 30 років. Торік його ставка за тарифною сіткою була трохи більшою за "мінімалку". Виживати допомагали надбавки за стаж, престижність і роботу з ковідними пацієнтами. Цьогоріч підвищену зарплату фельдшер отримав вчасно. Але суттєвого покращення, - каже, - не відчув.

Руслан Береговенко, фельдшер Черкаського обласного Центру екстреної допомоги:

Суттєво думав підніметься, думав, що понад 20 тисяч буду отримувати, ну а осталось те саме, що і було. Вищєти, подаходний налог.

Бо податки - ніхто не скасовував. Та й збільшили не саму Зарплату, а радше - Доплату. Тарифна ставка - залишилася незмінною. Тобто, якщо в лікаря оклад, приміром, 8000 гривень - то саме із цієї суми йому нараховуватимуть лікарняні та відпускні. Плюс до всього, ще й деякі надбавки зняли, - нарікають у соцмережах.

У нас забрали вислугу, зняли відсотки в інфекційному відділенні й нічні нарахували в доплату. - А хіба комусь підвищували зарплату? Це доплата, ми вже мали доплати чи надовго. І де ж справедливість, що всім однаково? Що маєш стаж 25 років, що тільки прийшов на роботу.

А це вже Олександрійська центральна райлікарня. Тут медпрацівники теж чекали на нові зарплати. І... - не діждалися. За січень одержали рівно... нічого.

І навіть більше. З працівниками за минулий рік розрахувалися тільки зараз. І такі затримки тут - постійно!

Наталія Тримбач, лікар-отоларинголог Олександрійської ЦРЛ:

Лікар отримує від 6500 до 9500, а медична сестра 4800 на руки. Заступники директора отримують близько 30 тисяч. Ознайомили з приказом президента, що у нас буде підвищена зарплата з січня, але взагалі ми не отримали хоч ту зарплату, мінімальну.

І така ситуація - по всій країні. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють:

Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я України:

До понеділка всі заклади отримають свої контракти й до 10 лютого кошти будуть на рахунках закладів і вони зможуть розрахуватися з медичними працівниками за січень.

Та головне - щоби офіційні обіцянки - таки ставали реальністю. Інакше - хронічне безгрошів'я й далі руйнуватиме медичну систему.