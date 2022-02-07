Срочная служба: в Раде объяснили необходимость реформы [ Редактировать ]
В Раде заявили о необходимости полного реформирования срочной службы. Об этом рассказал глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич.
По его словам, сейчас армия состоит из трех частей:
- профессиональных кадровых военных,
- контрактников (служащих от 6 месяцев до нескольких лет),
- срочников.
Уже 8 лет идет война с Россией, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия.
Кабмин, во исполнение указа президента, разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представить их на рассмотрение парламента, уточнил Завитневич.
С 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку.
Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
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