В Раде заявили о необходимости полного реформирования срочной службы. Об этом рассказал глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич.

По его словам, сейчас армия состоит из трех частей:

профессиональных кадровых военных,

контрактников (служащих от 6 месяцев до нескольких лет),

срочников.

Уже 8 лет идет война с Россией, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия.

Кабмин, во исполнение указа президента, разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представить их на рассмотрение парламента, уточнил Завитневич.

С 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку.

Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.

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