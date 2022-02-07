Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19. Соответствующие изменения внесены в приказ № 722, которым регулируется организация медицинской помощи при заражении коронавирусом.

Сообщается, что сокращены сроки амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения. Ранее пациент с COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования. Важно, что речь идет только о тестировании методом ПЦР.

Если пациент получил отрицательный ПЦР-тест и не имеет симптомов, то самоизоляцию можно завершать.

Также самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования.

Подтвержденным считается случай COVID-19 без симптомов, но подтвержденный экспресс-тестом на антиген. Основное условие - контакт с подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее подтверждение экспресс-тестами было достаточно для лиц, у которых имелись симптомы COVID-19. Для бессимптомных больных нужно было подтверждение ПЦР-методом.

Напомним, что за минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.