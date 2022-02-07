Когда ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется: Ляшко назвал сроки [ Редактировать ]
В ближайшие недели суточное количество больных COVID-19 может возрасти до 60 тысяч. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в начале весны.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"На прошлой неделе зарегистрировали 242 942 новых случаев. Сейчас Украина находится на 44 месте из 54 территорий Европейского региона. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие две недели количество больных может возрасти до 60 тысяч в сутки", - отметил Виктор Ляшко.
Он также добавил, что ситуация с заболеваемостью и суточное количество новых заболевших должно стабилизироваться в начале весны.
"Такой прирост новых случаев связан с распространением в Украине штамма "Омикрон". Он приводит к 9 смертям на 100 тысяч заболевших, тогда как во время "Дельты" умирали 13 человек на 100 тысяч больных", - подчеркнул глава МОЗ.
Напомним, что за минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей - 2 242, медработников - 394.
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