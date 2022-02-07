В Украине еще одной категории разрешат покупать лекарства за "ковидную тысячу" [ Редактировать ]
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В Украине на этой неделе будет принято решение о расширении программы "єПідтримка", в пределах которой "ковидную тысячу" за вакцинацию потратить на покупку лекарства смогут лица с инвалидностью I и II групп.
Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины.
Кроме того, в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн. на коммунальные услуги. Всего в рамках программы "єПідтримка" украинцам уже перечислено 7,8 млрд грн.
"На этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "єПідтримка": кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.
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