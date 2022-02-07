Таксистов, репетиторов и астрологов обложат налогами: кому и сколько придется платить [ Редактировать ]
Источник: НБУ
В Украине готовят проект налоговой реформы, которая предусматривает, что представителей более 20 профессий обяжут платить налоги. Об этом говорится в статье "Экономической правды".
Речь идет о доходах с отдельных видов профессиональной деятельности. Например, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором, тамадой или экстрасенсом.
Какие подработки планируют обложить налогами
Чтобы платить налоги с подработки, человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой службе и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.
Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат. В 2022 году это 994,5 тыс. грн в год или 82 875 грн в месяц. Если доходы выше, налог составит 18%.
Все операции по подработке должны будут проводиться через кассовый аппарат. Так налоговая будет подсчитывать дохода украинцев и на их основе рассчитывать налог и сумму, которую нужно будет уплатить в бюджет.
Связь с украинцами, которые подрабатывают, Налоговая будет поддерживать через приложения "Дія". Платить налоги придется ежемесячно по итогам предыдущего месяца.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что украинских заробитчан обложили налогами.
по теме
Украинцев, которые трудятся за границей, обязали платить налоги за заработанное за границей. Ставка для стран, с которыми подписано межгосударственное соглашение, составляет разницу между 19,5% и местным налогом
Щоб погасити протести підприємців, яких із цього року зобов'язали встановити касові апарати (РРО), влада має піти на певні поступки. Треба повністю прибрати штрафи для ФОпів за невстановлення РРО на цей рік, проводити роз'яснювальну роботу і заохочувальні заходи
У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО) не будуть сплачувати штрафи, за умови, що вони їх таки встановлять. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від "Слуги народу" Леся Забуранна
Беларусь с 7 февраля запрещает железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз
Основними постачальниками лишилися країни Європейського Союзу. Зросли також поставки і з країн Азії, Латинської Америки й Африки.