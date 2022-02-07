В Украине готовят проект налоговой реформы, которая предусматривает, что представителей более 20 профессий обяжут платить налоги. Об этом говорится в статье "Экономической правды".

Речь идет о доходах с отдельных видов профессиональной деятельности. Например, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором, тамадой или экстрасенсом.

Какие подработки планируют обложить налогами

Чтобы платить налоги с подработки, человеку нужно будет зарегистрироваться в налоговой службе и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.



Сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат. В 2022 году это 994,5 тыс. грн в год или 82 875 грн в месяц. Если доходы выше, налог составит 18%.

Все операции по подработке должны будут проводиться через кассовый аппарат. Так налоговая будет подсчитывать дохода украинцев и на их основе рассчитывать налог и сумму, которую нужно будет уплатить в бюджет.

Связь с украинцами, которые подрабатывают, Налоговая будет поддерживать через приложения "Дія". Платить налоги придется ежемесячно по итогам предыдущего месяца.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что украинских заробитчан обложили налогами.