Honor выпустила складной смартфон Magic V (видео) [ Редактировать ]
Источник: Honor
Компания Honor представила свой первый складной смартфон - Magic V. Об этом сообщает пресс-служба китайского производителя.
Гаджет получил внешний 6,45-дюймовый экран разрешением 2560 х 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, внутренний дисплей при открытии имеет диагональ 7,9 дюйма с разрешением 2272 х 1984 точки и частотой обновления 90 Гц. Оба экрана поддерживают технологию HDR10+ и имеют 100% цветовой охват DCI-P3.
Honor Magic V оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 от компании Qualcomm, смартфон получил 12 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти.
Аккумулятор на 4750 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 66 Вт размещен в обеих половинках устройства, которое имеет интеллектуальную систему охлаждения на основе графена с использованием искусственного интеллекта, который оптимизирует температуру гаджета в зависимости от условий его использования.
Honor Magic V получил две фронтальные камеры (на внешнем экране и на основном дисплее) по 42 Мп, а основной блок включает в себя три 50-Мп объектива с лазерной фокусировкой.
Продажи Honor Magic V начнутся в январе 2022 года в Китае. О сроках выхода смартфона-раскладушкин на другие рынки пока не сообщается.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что на смартфоны Honor возвращаются запрещенные сервисы Google.
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