Франция выделит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития. Деньги будут предоставлены в рамках новой программы финансового сотрудничества между странами.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отметим, сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский назвал эти деньги макрофинансовой помощью, но эти средства оказались программным финансированием.

"Экономическая поддержка очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими странами. Мощный шаг со стороны Эммануэля, со стороны Франции, - выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Это действительно поможет нам стабилизировать экономику. Мы и сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины", - говорил Зеленский.

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон заявил, что гарантия на 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи дается "с верой и поддержкой, как залог стабильности и безопасности" Украины.

Как уточнили в Офисе президента Украины, 1,2 млрд евро программного финансирования выделяются дополнительно к выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 млрд евро от ЕС.

"Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях", - говорится в сообщении.

Как заявил замглавы ОП Ростислав Шурма, деньги могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной. Также эти проекты предусматривают привлечение французских поставщиков и подрядчиков.

Кроме того, сегодня были подписаны документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для ГСЧС, на что предусмотрено отдельное финансирование.

Смотрите также первые итоги встречи президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.