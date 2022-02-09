Комиссия МВД нашла факты "внеуставных отношений" в воинской части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук устроил смертельную стрельбу. При этом выявлены нарушения порядка и организации службы, что привели к трагедии.

Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Евгения Енина в Facebook.

"Комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии", - написал Енин.

По его словам, было выявлено нарушение в порядке доступа к комнате хранения оружия, а также зафиксировано отсутствие контроля за ставницей для оружия, которая должна быть должным образом заперта.

"Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих - ряд медикаментов в аптечке отсутствовал", - отметил Енин.

Как сообщил заместитель главы МВД, также были выявлены факты "внеуставных отношений".

"Представителями комиссии проведено анкетирование личного состава части №3021 НГУ. Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР", - отметил Енин.

Он подчеркнул, что правоохранителям пока неизвестны мотивы убийства, их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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