В Верховной Раде установили говорящего робота. Об этом сообщают Vesti.ua.

Робот Эндрю отвечает на вопросы, здоровается с посетителями, пожимает руки.

На вопрос "Чей Крым?" робот ответил: "Наш". На вопрос, когда будут в Украине высокие зарплаты, робот ответил: "2025", а также он ответил, что "Путин не нападет".

Робот сказал журналистам, что он не мальчик и не девочка, а "робот".

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