В Верховной Раде появился говорящий робот [ Редактировать ]
В Верховной Раде установили говорящего робота. Об этом сообщают Vesti.ua.
Робот Эндрю отвечает на вопросы, здоровается с посетителями, пожимает руки.
На вопрос "Чей Крым?" робот ответил: "Наш". На вопрос, когда будут в Украине высокие зарплаты, робот ответил: "2025", а также он ответил, что "Путин не нападет".
Робот сказал журналистам, что он не мальчик и не девочка, а "робот".
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