До України прибули ще два літаки із військовою допомогою від США [ Редактировать ]
До України прибули ще два літаки із військовою допомогою від Сполучених Штатів.
Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів. Усе, щоб посилити оборону України, - повідомляє посольство США у своєму Твіттері.
Загалом Україна вже отримала понад 500 тон оборонної зброї від Сполучених Штатів.
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Це протитанкові комплекси Javelin, боєприпаси для гранатометів та оборонна амуніція для українських вояків.
Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів.
Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії - повідомляє Reuters.
У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження - повідомили в профільному відомстві.
За даними супутникової зйомки, Росія доправила сотні одиниць техніки на занедбаний аеродром біля Сімферополя.