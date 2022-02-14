В Киеве сгорела гимназия восточных языков (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В ночь на понедельник, 14 февраля, в Киеве горел трехэтажный учебный корпус Киевской гимназии восточных языков. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Информация о возгорании на улице Львовской, 25, в Святошинском районе Киева, поступила в 01:22. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит кровля трехэтажного здания гимназии.
Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Спасатели боролись с огнем более трех часов. В 03:30 пожар удалось локализовать, а в 04:39 - ликвидировать.
Тушение пожара усложнялось тем, что перекрытия в здании деревянные, поэтому пламя быстро распространялось. На месте работали 16 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава.
Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Причины и обстоятельств пожара выясняют правооохранители.
Напомним, что в ночь на 13 февраля в Луганской области горело кафе, госпитализировать пришлось 9 человек.
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