В ночь на понедельник, 14 февраля, в Киеве горел трехэтажный учебный корпус Киевской гимназии восточных языков. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Информация о возгорании на улице Львовской, 25, в Святошинском районе Киева, поступила в 01:22. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит кровля трехэтажного здания гимназии.

Площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. Спасатели боролись с огнем более трех часов. В 03:30 пожар удалось локализовать, а в 04:39 - ликвидировать.

Тушение пожара усложнялось тем, что перекрытия в здании деревянные, поэтому пламя быстро распространялось. На месте работали 16 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава.

Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Причины и обстоятельств пожара выясняют правооохранители.

Напомним, что в ночь на 13 февраля в Луганской области горело кафе, госпитализировать пришлось 9 человек.