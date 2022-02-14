Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, ранее сдавшей положительную допинг-пробу, в ее организме нашли триметазидин. Об этом сообщает CAS.

По решению CAS 15-летняя фигуристка сможет продолжить выступления на Олимпиаде и поучаствовать в личном турнире. Решение о санкциях против спортсменки и распределении медалей будет принято позже.

Личный турнир по фигурному катанию среди женщин стартует 15 февраля.

Интересно, что CAS рассматривал вопрос лишь о допуске Валиевой к Олимпиаде-2022. Дело о ее возможной дисквалификации будет рассмотрено позже. Если вина фигуристки будет доказана, ее лишат "золота" командного турнира Пекина и аннулируют все ее результаты в столице Китая.

Отметим, россиянка сдала положительный тест еще в декабре, выступая на местном чемпионате. Нарушения допинга обнаружила шведская лаборатория и мгновенно установила временный запрет на фигуристку в соревнованиях.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что российский спортсмен-триатлонист Игорь Полянский сдал допинг-тест, который подтвердил нечестную игру во время Олимпийских игр-2020.

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