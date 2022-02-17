Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения ООС на востоке Украины находится 120 тысяч украинских военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это абсолютной неправдой.

По его словам, либо президент России ошибся, либо его обманывают его же военные, либо он в очередной раз сказал неправду на весь мир.

"Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте - это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров - 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр", - заявил Резников.

Министр отметил, что никаких 120 тысяч быть не может и это легко проверяется.

"Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", - сказал министр.

Ранее мы писали, что Минобороны России сообщило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной, Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.

Кроме того, в сети появилось видео отвода подразделений вооруженных сил Российской Федерации от границы с Украиной. На кадрах можно заметить движение танков и прочей бронетехники, подразделения Западного военного округа через леса и поля возвращаются в места постоянной дислокации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.