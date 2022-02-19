В Украину прибыл рейс с военной помощью от Канады. Этот самолет доставил винтовки и автоматы с оптическими прицелами. Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники.

Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо главе Минобороны Канады Аните Ананд.

Читайте также, на территорию Украины привезли новую партию противотанковых комплексов Javelin из Эстонии. В настоящее время Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине для борьбы с врагом.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время. Рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас является не допустить очередную волну войны.