В киевском аэропорту приняли самолет, который доставил в Украину тонны груза, состоящего из летального вооружения, которое было передано правительством Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, на помощь украинским военнослужащим привезли 86 тонн оружия и боеприпасов. Начиная с 22 января американская сторона направила в Украину уже более 650 тонн оборонного вооружения. "Продолжение следует".

Восьмая птичка прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн.

Читайте также, в Украину прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. Предыдущий рейс с оборонной помощью приземлился 1 февраля, самолет привез 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию, Вашингтон "предоставит дополнительную помощь сверх того, что уже запланировано".

Кроме того, в Украине вечером 31 января прибыл очередной американский самолет с военной помощью. Это уже пятый самолет, который доставил различное вооружение для украинской армии. Американский самолет, прибывший сегодня в международный аэропорт "Борисполь" доставил украинским военным тонны боеприпасов.