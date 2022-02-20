У Мюнхені організували акцію підтримки України "Зупиніть війну" [ Редактировать ]
А поки тривала конференція, у Мюнхені організували акцію підтримки України "Зупиніть війну".
На вулицю вийшла і наша діаспора, а ще грузини, литовці і самі німці.
У руках вони тримали національні прапори та плакати із закликами до Путіна припинити агресію, а до світу - об'єднати зусилля для протидії Росії.
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