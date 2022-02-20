У руках люди тримали національні прапори та плакати із закликами до Путіна припинити агресію

А поки тривала конференція, у Мюнхені організували акцію підтримки України "Зупиніть війну".

На вулицю вийшла і наша діаспора, а ще грузини, литовці і самі німці.

У руках вони тримали національні прапори та плакати із закликами до Путіна припинити агресію, а до світу - об'єднати зусилля для протидії Росії.