Из-за постоянного нагнетания в западных СМИ паники вокруг темы вторжения России в Украину, а также из-за российской агрессии, наша страна терпит существенные экономические потери.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма назвал впечатляющие цифры.

Так, по словам чиновника, сейчас безвозвратные потери украинской экономики из-за российской агрессии составляют примерно от 2 до 3 миллиардов долларов каждый месяц.



"Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - уточнил Шурма.

Также он добавил, что существенную роль играют спекулятивное давление и финансовые рынки. Они блокируют заимствования и давят на курс валют. Это приводит к дополнительным потерям в размере примерно 1,5 – 2 миллиарда гривен.

"Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", - резюмировал замглавы ОП.

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Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля было 19 нарушений режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.

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