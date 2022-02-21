Сколько Украина теряет от агрессии России: у Зеленского назвали впечатляющие суммы [ Редактировать ]
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Из-за постоянного нагнетания в западных СМИ паники вокруг темы вторжения России в Украину, а также из-за российской агрессии, наша страна терпит существенные экономические потери.
Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма назвал впечатляющие цифры.
Так, по словам чиновника, сейчас безвозвратные потери украинской экономики из-за российской агрессии составляют примерно от 2 до 3 миллиардов долларов каждый месяц.
"Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", - уточнил Шурма.
Также он добавил, что существенную роль играют спекулятивное давление и финансовые рынки. Они блокируют заимствования и давят на курс валют. Это приводит к дополнительным потерям в размере примерно 1,5 – 2 миллиарда гривен.
"Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", - резюмировал замглавы ОП.
Читайте также, оккупанты начали обстреливать украинских военных из населенного пункта Веселая гора. В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня.
Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжается обострение. По состоянию на 9:00 19 февраля было 19 нарушений режим прекращения огня, в том числе 16 раз применили тяжелую артиллерию.
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