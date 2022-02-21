Ситуація більш ніж серйозна. Це висновок після засідання Ради національної безпеки, яке у Вашингтоні провів президент Байден. Які заяви пролунали? І чи допоможе нова зустріч Байдена і Путіна уникнути вторгнення? Дмитро Анопченко - з останніми новинами із Вашингтона.

У Сполучених Штатах сьогодні вихідний, День Президентів. І Джо Байден хотів провести його з родиною не в Білому домі, а вдома у Вілмінгтоні. Та в останній момент змушений був змінити плани і залишитися у столиці через ситуацію в Україні і необхідність оперативно реагувати на події.

Щоб обговорити їх, провів напередодні засідання Радбезу США, на яке запросили керівника ЦРУ і міністра фінансів, чиє відомство матиме головну роль у можливому запровадженні санкцій проти Росії у разі нападу. Засідання відбувалося в закритому режимі.

Із того, що відомо: Дежрсекретар Блінкен доповів, що рішення Росії продовжити військові навчання в Білорусі, як він каже "неймовірно промовистий" знак, що світ "на межі вторгнення". Американські чиновники кажуть: "їхні найгірші прогнози підтверджуються", але "для дипломатії досі є місце".

І два наступні кроки: це зустріч Блінкена з міністром Лавровим. Вона відбудеться вже цього четверга. І це новий розвиток подій. Париж повідомив про згоду президентів США і Росії провести у Франції новий саміт із питань безпеки.

Макрон напередодні двічі говорив із Путіним, а також зізвонювався з Байденом, телефонував у Київ, Берлін, Лондон… У підсумку - отримав згоду на цю Паризьку зустріч. І вона теж покликана стати певним "фактором стримування", оскільки відбудеться лише за умови, що нападу не буде. Білий дім поширив щодо цього офіційну заяву.

Ми є прихильниками продовження дипломатії до моменту, поки не почнеться вторгнення. Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров мають зустрітися цього тижня в Європі за умови, що Росія не розпочне військових дій. Президент Байден у принципі погодився побачитися з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо вторгнення не станеться. Ми завжди готові до дипломатії.

Водночас у цій же заяві Білий дім попереджає про "готовність до швидких і суворих санкцій, якщо Росія замість цього вибере війну". І є тривожні слова, що, я процитую, "Росія зараз продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну найближчим часом".

І - важливий момент. Позиція американської адміністрації і її ще раз підтвердив глава Держдепу - попереджувальні санкції проти Москви поки що не запроваджувати, оскільки тоді вони втратять "ефект стримування". Тобто в цьому питанні - назустріч Києву (а саме Україна просить не затягувати із санкціями) не підуть.

Водночас Блінкен каже (і це зараз підтверджує також Пентагон), що Сполучені Штати впевнені у достовірності своєї розвідувальної інформації; і прогнози США - мовляв, усе, що робить зараз Росія, "це не блєф", - за словами Держсекретаря - повністю підтверджуються.