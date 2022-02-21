Цілком відкрите, але геть непопулярне. З українським небом сталася парадоксальна ситуація - урядовці заявляють про повну безпеку польотів над Україною. А іноземні авіакомпанії скасовують рейси до Києва та інших міст. Сьогодні перелік поповнив ще й французький перевізник.

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Ситуація стабільна і контрольована. Попри ескалацію на Сході, небо над Україною залишається безпечним для виконання авіаперевезень. Принаймні, про це звітують у Міністерстві інфраструктури. Урядовці заявляють: до форс-мажорних ситуацій у авіапросторі готувалися з 2014-го року.

Андрій Ярмак, директор ДП "Украерорух":

На сьогоднішній день повітряний простір України повністю відкритий для виконання польотів. Вчора ввечері з'явилися незначні обмеження, щодо виконання польотів у Чорному морі, проте воно також не становить критичної загрози.

Та самих лише запевнень про безпечність польотів недостатньо. Іноземні авіаперевізники, один за одним скасовують і переносять свої рейси. Такі кроки, вважають експерти, продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів.

Олексій Дубревський, директор міжнародного аеропорту "Бориспіль":

Зміни є. Зміни в графіку пересування авіакомпаній, але вони не дуже помітні, вони не змінюють нашу основну сітку польотів. Деякі рейси, вони скасовують, але на інший час вони їх ставлять. Деякі рейси скасовані на певні дати, тобто точечно. І деякі рейси скасовано на період. На приклад, з 21-го по 28.

Принаймні, до кінця лютого до столиці й Одеси не літатиме "Люфтганза" та "Австрійські авіалінії" - в обох напрамках. Рейси Нідерландської КЛМ, "Норвегіан", "Свіз" та авіакомпанії САС теж на стопі. Корективи у графік польотів зробили й в "Ер арабіа". Сьогодні про зміни заявили в "Ер Франс" - заплановані на завтра рейси до Києва, в обох напрямках скасували. Офіційна причина - загроза безпеці пасажирів і команд. Від перельотів до України також відмовилися іспанські авіалінії "Вілінг".

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів з українськими авіаперевізниками. Наразі Мініфраструктури для забезпечення безперебійного авіасполучення, веде перемовини з Українськими авіакомпаніями, щодо можливості якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрутах, де іноземні авіакомпанії прийняли рішення про скасування рейсів.

У Мініфраструктури запевнили, що рейси на головних європейських маршрутах виконуватимуть вітчизняні авіаперевізники. Стабільно літатимуть і чартери українських компаній до курортних регіонів. Усі аеропорти України працюють у звичному режимі.