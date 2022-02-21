Спочатку залякати, а потім рятувати від власних залякувань.

Утім, для декого фейки пропагандистів уже втілилися в реальне жахіття. Посилаючись на вигадки про наступ української армії, з окупованих районів Донеччини та Луганщини вивозять переляканих жінок, літніх людей і дітей. Мовляв, евакуація. Проте везуть так званих "біженців" фактично в нікуди.

Місця для їх розміщення не підготовлені, тож селять людей у таборах без опалення та їжі. А то й узагалі в наметах. Іван Пінчук розкаже більше.

Спочатку залякати, а потім рятувати від власних залякувань. На окупованих територіях Донбасу проводять так звану евакуацію мирного населення. Місцева влада запевняє цивільних, що Збройні сили України от-от підуть у наступ. Українська сторона вкотре наголошує: жодним чином не планує повернення територій воєнним шляхом.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Влаштували фарс з екстреною евакуацією і без жодних підстав, тільки тому, що б створити картинку для пропаганди, фактично вони захопили людей: літніх жінок та дітей в заручники, щоб зробити їх частиною своєї військової операції. Зараз ці нещасні люди, яких вивезли до Ростовської області і покинули напризволяще, намагаються повернутись додому.

Першими вивозити почали дітей з інтернатів та дитячих будинків. Слідом за ними - жінок та літніх людей.

-Как доехали? - Сложно доехали. Долго очень. Сутки едем, не можем доехать. В туалет сходить не можем.

Росія заявила, що готова прийняти 700 тисяч біженців. Їх справжня кількість наразі невідома, адже навіть російські джерела називають цифри від 10 до п'ятдесяти тисяч. Везуть до Московської, Ульянівської, Курської, Нижегородської, Волгоградської, Саратовської областей. Переважну більшість - до найближчої, Ростовської. Та з'ясувалося, що там місця для них немає. Тож селять де доведеться - в спортзалах, наметових містечках та літніх таборах.

Первыми привезли автобусы с детьми с детских учереждений. И у детей, в общем-то, не было ни тепла, потому, что это летние, летний лагерь, он не приспособлен, чтобы в прохладное время здесь находиться. Поэтому просто людям холодно и, извините, голодно. Вот они взяли какие-то чемоданчики с собой, сумочки и все.

Чоловіків із підконтрольних бойовикам територій не випускають. Там оголошено загальну мобілізацію. Повістки вручають просто посеред вулиці. Тож часто люди шукають можливості виїхати, аби не бути залученими до незаконних збройних формувань.

-По ходу, в Донецке эвакуация началась. Люди все выезжают.

Їдуть ще й без грошей. Адже в ОРДЛО встановили обмеження на зняття готівки - не більше ніж 10 тисяч рублів, це приблизно 3 тисячі гривень. По 10 тисяч обіцяла, тим хто приїде до Росії, влада РФ. Проте, за її ж даними, поки що таку допомогу отримала лише тисяча людей.

На так звану евакуацію вже відреагувала українська Генпрокуратура. Там відкрили кримінальне провадження за незаконне переміщення громадян.

Ватажки "ЛНР" та "ДНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації здійснюють незаконне переміщення українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними особами з точки зору міжнародного гуманітарного права.

Такі дії можуть проводитися лише для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин військового характеру. Наразі жодних підстав для цього немає. Тому ці дії становлять пряму загрозу життю й здоров'ю мирного населення.

Ще одне кримінальне провадження - відкрили за незаконне залучення до збройних формувань громадян України. Це, зазначають у прокуратурі, є порушенням Женевської Конвенції, яка напряму забороняє окупаційній владі примушувати місцевих служити в її збройних силах.