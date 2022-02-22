Минских соглашений не существет: Путин сделал заявление [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. Об этом он сказал после подписания законов о признании "ЛДНР".
По его словам, соглашения были "убиты" задолго до признания Россией независимости "народных республик". Также российский лидер добавил, что "ЛДНР" были признаны существующими в тех границах, которые записаны в их "конституциях". Они включают в себя всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Мы признали все документы этих республик. В них прописано, что они основаны в границах Луганской и Донецкой области. Надеемся решить это с помощью переговоров.
Ранее мы писали, что российский МИД официально назвал границы признания "ЛДНР". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что" Россия признала "ЛНР" и "ДНР" в тех границах, в которые эти республики провозгласили себя в 2014 году".
Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле.
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Действия Путина противоречат Минским соглашениям
Тепер ці документи має ратифікувати сенат - Федеральні збори. Очікується, що це станеться вже сьогодні. Крім того, віднині російські війська перебуватимуть в ОРДЛО відкрито.
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