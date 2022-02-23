Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку".

Президент Байден проинформировал министра иностранных дел Кулебу о реакции Соединенных Штатов на решение России признать предполагаемую "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

Отмечается, что Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Читайте также, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России за признание Владимиром Путиным Донецкой и Луганской "народных республик". Действия российского лидера являются противоречивыми Минским соглашениям, а также наносят вред суверенитету Украины.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", осудив это решение, которое подрывает территориальную целостность Украины и нарушает Минские договоренности.

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