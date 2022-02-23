США посилюють східний фланг НАТО [ Редактировать ]
США посилюють східний фланг НАТО. До кількох оперативних пунктів доправлять винищувачі F-35, до Польщі - 12 гелікоптерів "Апач", а до країн Балтії - 20 таких гвинтокрилів. Окрім того, до Латвії, Литви й Естонії перекидають близько восьми сотень американських піхотинців. Переміщення сил США для зміцнення союзників у країнах Балтії напередодні ухвалив президент Джо Байден. Це відповідь Вашингтона на відмову Росії вивести свої війська з Білорусі.
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