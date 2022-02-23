За його словами, рішення про конкретні заходи в місті ухвалять сьогодні.

Не панікувати через запровадження надзвичайного стану закликав киян мер міста Віталій Кличко. Каже: це лише запобіжний захід заради безпеки жителів та роботи об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, рішення про конкретні заходи в місті ухвалять сьогодні.

Віталій Кличко, міський голова Києва: