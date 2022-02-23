Віталій Кличко закликав громадян не панікувати через запровадження надзвичайного стану [ Редактировать ]
Не панікувати через запровадження надзвичайного стану закликав киян мер міста Віталій Кличко. Каже: це лише запобіжний захід заради безпеки жителів та роботи об'єктів критичної інфраструктури. За його словами, рішення про конкретні заходи в місті ухвалять сьогодні.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Усі необхідні рішення та заходи по впровадженню надзвичайного стану в столиці ухвалить оперативний штаб міста Києва. Всю інформацію ми будемо оприлюднювати оперативно на офіційних ресурсах міської влади. Закликаю довіряти інформації тільки з офіційних джерел. Бо сьогодні багато спекуляцій і маніпуляцій, щоб підірвати стабільну ситуацію в країні. Це теж частина війни Росії проти України.
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