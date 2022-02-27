Под Черниговом люди толпой заблокировали колонну вражеской техники (видео) [ Редактировать ]
В городе Корюковка Черниговской области люди вышли на улицу, чтобы остановить колонну российских оккупантов. Об этом сообщает Facebook-страница Сухопутных войск ВСУ.
В окрестностях города Корюковка, что на Черниговщине люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника. Берите пример с Корюковки!
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