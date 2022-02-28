В Харьковской области продлили комендантский час [ Редактировать ]
Комендантский час в Харьковской области 28 февраля начнется в 15.00 часов и завершится завтра в 6.00 утра. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Это вызвано большим количеством диверсантов.
Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час на Харьковщине сегодня начнется в 15.00 часов - завершится завтра в 6.00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности.
Как отметил Синєгубов, Вооруженные силы Украины ночью наносили атак врагу еще до того, как те успевали занять свои позиции.
Российский враг деморализован! Тогда как наша армия получает новое вооружение.
По его словам, мобилизовался бизнес области, получаем много гуманитарной помощи, поэтому создается областной логистический гуманитарный центр.
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