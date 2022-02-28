"Кадыровцы" колонами едут в сторону варшавской трассы [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, появилась информация о том, что "кадыровцы" колонами едут с пгт. Мироцкое по полям пгт. Немишаево в сторону варшавской трассы!
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