Россияне угрожают ударить по центрам СБУ в Киеве [ Редактировать ]
Российские войска нанесут удар по объектам в Киеве, откуда идут информационные атаки против России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
В частности, для пресечения информационных атак будут атакованы высокоточным оружием технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщили российские военные.
Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
Новость дополняется.
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