Российские войска нанесут удар по объектам в Киеве, откуда идут информационные атаки против России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В частности, для пресечения информационных атак будут атакованы высокоточным оружием технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщили российские военные.

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.

Новость дополняется.