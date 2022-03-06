Deep Purple поддержали Украину [ Редактировать ]
Deep Purple опубликовали на своем сайте пост в поддержку Украины.
Клавишник группы обратился лично к Медведеву и вернул ему автограф, который получил от него в 2011 году. Deep Purple - любимая группа Медведева.
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