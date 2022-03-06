Российско-оккупационные войска терпят колоссальные потери в Украине, из-за чего властям России приходится проводить мобилизацию населения в Краснодарском крае.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

По данным военного командования, в течение одиннадцатых суток вторжения оккупанты продолжают совершать военные преступления и наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры или жилым кварталам.

"В населенном пункте Липцы (Харьковская область), оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляют одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки. Около 14 часов противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту "Винница", в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел", - говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Военное командование Украины отмечает, что российские власти на территории Краснодарского края проводят скрытую мобилизацию среди мужчин. Кроме этого, чиновники увеличили распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимости уничтожения фашизма".

На Мариупольском направлении, по данным Генштаба, подразделения ВСУ осуществили контратаку, в результате которой были уничтожены 3 танка, 4 БМП, 2 бронированные машины "Тигр" и около 30 российских оккупантов. Еще двое вражеских военнослужащих попали в плен.