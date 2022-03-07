Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что верит в победу Украины в войне с Россией. Об этом глава французского МИД заявил в эфире телеканала France 5.

Считаю, что Украина одержит победу. Уже в течение десяти дней больше всего поражает сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить.

Министр отметил, что цена войны станет невыносимой для России.

Президент Путин в какой - то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры.

Ле Дриан выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут сдерживать Путина от дальнейшей агрессии.