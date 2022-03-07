Виталий Кличко обратился к киевлянам (видео) [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы, которую пытаются захватить российские оккупанты.
Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей.
Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарство.
Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего дыхания был с общиной. Заботился о людях.
Украинские города героически защищаются. Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов.
В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна.
Также была направлена гуманитарная помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города.
Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или - при сигнале тревоги -в укрытиях.
Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!
Напомним, что Кличко заявил - "Киев не отдадим!".
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