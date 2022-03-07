Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям украинской столицы, которую пытаются захватить российские оккупанты.

Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особенной яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень. Целенаправленно убивает мирных жителей.



Погиб председатель Гостомельской общины Юрий Прилипко. Когда раздавал людям хлеб и лекарство.

Это мой коллега, которого хорошо знаю по Ассоциации городов, по нашему сотрудничеству. Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего дыхания был с общиной. Заботился о людях.

Украинские города героически защищаются. Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов.



В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна.



Также была направлена ​​гуманитарная помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города.



Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или - при сигнале тревоги -в укрытиях.

Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим! Слава Украине!