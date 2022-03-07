В Макарове Киевской области в результате авиаудара по территории хлебозавода погибли 13 человек. Об этом сообщает ГСЧС.

7 марта в г. Макаров в результате авиаудара произошло попадание снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод" (не эксплуатируется). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших.

По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек. Макаров - ПГГ на Житомирском направлении.

Напомним, что в Нацполиции сообщили, где в Киевской области идут бои и наступает враг.