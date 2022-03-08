Дети Украины просят страны НАТО закрыть небо для российской авиации. С таким призывом выступили дети - участники фестиваля "Чорноморські Ігри". Они написали трогательное видеообращение к военным чиновникам западных стран с просьбой обезопасить небо над Украиной.

Эти дети - участники фестиваля "Чорноморські Ігри". Это самые талантливые дети свободной, демократической и независимой страны. Они - наше светлое и фантастическое будущее. Сегодня они поют гимн Украины и просят лишь о мирном небе над головами. Потому что, как и все дети нашей страны, они находятся в опасности.

Закройте небо над Украиной. Это спасет жизни наших детей.

А фестиваль "Чорноморські Ігри" обязательно состоится в свободной и независимой Украине.