Дети Украины просят закрыть небо для российской авиации (видео) [ Редактировать ]
Дети Украины просят страны НАТО закрыть небо для российской авиации. С таким призывом выступили дети - участники фестиваля "Чорноморські Ігри". Они написали трогательное видеообращение к военным чиновникам западных стран с просьбой обезопасить небо над Украиной.
Эти дети - участники фестиваля "Чорноморські Ігри". Это самые талантливые дети свободной, демократической и независимой страны. Они - наше светлое и фантастическое будущее. Сегодня они поют гимн Украины и просят лишь о мирном небе над головами. Потому что, как и все дети нашей страны, они находятся в опасности.
Закройте небо над Украиной. Это спасет жизни наших детей.
А фестиваль "Чорноморські Ігри" обязательно состоится в свободной и независимой Украине.
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