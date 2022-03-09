В Харьковской области продолжают бомбить мирное население [ Редактировать ]
Фото: Нацполиция
В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения.
- Зафиксировано несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции, попытки повреждения ТЭЦ-5.
- Из-за обстрела жилого дома в Харькове, эвакуировали 150 человек, из другого - около 200.
- Критическая ситуация в Изюме. За отказ сдаться русские оккупанты взяли город в осаду.
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