Животные медленно и мучительно гибнут: в парке "XII Місяців" просят о помощи [ Редактировать ]
В парке "XII Місяців", который находится в Киевской области, из-за бесконечной бомбежки агрессора напрочь отсутствует электричество. Животные медленно и мучительно погибают. Об этом сообщается в Facebook
Я в Украине. Я на своей земле, но отрезана от всего мира. Существую на островке со всех сторон с подорванными мостами. С первого дня войны я вместе с несколькими отважными людьми и более 300 животными нахожусь в Парк "XII Місяців", неподалеку от Киева в поселке Демидов.
"С 26/02 здесь из-за бесконечной бомбежки агрессора напрочь отсутствует электричество. Вот уже 10 дней мы выживаем без тепла. А это медленная и мучительная гибель для теплолюбивых животных", - говорится в сообщении.
- Нам очень нужен дизель. В любом количестве. Каждые 10 литров продлевают жизнь зоопарка на час.
- Передать/продать солярку можно только из соседних сел. Путь в сторону Киева полностью заблокирован.
- У кого есть возможность реально помочь - Михаил Пинчук все время на связи.
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