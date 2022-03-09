В парке "XII Місяців", который находится в Киевской области, из-за бесконечной бомбежки агрессора напрочь отсутствует электричество. Животные медленно и мучительно погибают. Об этом сообщается в Facebook

Я в Украине. Я на своей земле, но отрезана от всего мира. Существую на островке со всех сторон с подорванными мостами. С первого дня войны я вместе с несколькими отважными людьми и более 300 животными нахожусь в Парк "XII Місяців", неподалеку от Киева в поселке Демидов.

"С 26/02 здесь из-за бесконечной бомбежки агрессора напрочь отсутствует электричество. Вот уже 10 дней мы выживаем без тепла. А это медленная и мучительная гибель для теплолюбивых животных", - говорится в сообщении.