ВСУ уничтожили вражескую базу под Харьковом [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали один из районов Харькова. Об этом сообщил главы Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачев. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления - враг прибегнул к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения.
Часть личного состава противника ударилась в побег в лесные массивы в направлении Белгорода. Местное население просят содействовать в поиске врага.
Напомним, что ВСУ ликвидировали командира полка из Волгоградской области.
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