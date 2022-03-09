ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали один из районов Харькова. Об этом сообщил главы Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Наши военные дали очередной отпор врагу в направлении Дергачев. Сухопутные части ВСУ совместно с частями Нацгвардии и Теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня противника, систематически обстреливали окрестности города Харькова. После неудачного сопротивления - враг прибегнул к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения.

Часть личного состава противника ударилась в побег в лесные массивы в направлении Белгорода. Местное население просят содействовать в поиске врага.

Напомним, что ВСУ ликвидировали командира полка из Волгоградской области.