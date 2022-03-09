ВСУ ликвидировали командира полка из Волгоградской области [ Редактировать ]
ВСУ ликвидировали командира полка из Волгоградской области, подполковника Юрия Агаркова.
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