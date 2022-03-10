ВСУ сбили четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета [ Редактировать ]
Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, группировка Воздушных сил ВСУ последние дни успешно отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника.
В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре российских штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
Также украинские истребители и штурмовики осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск
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